Сегодня, 20 февраля, появилась информация, что в Москве задержана Надежда Пинигина, гендиректор ПАО \\"Территориальная генерирующая компания №2\\". Это крупнейшая теплоэнергетическая компания, филиал которой есть и в ЯрославлеПо информации издания \\"Интерфакс\\", женщину подозревают в совершении экономических преступлений. Пинигина злоупотребляла служебным положением и не платила налоги.Следствие провело расследование, где работала подозреваемая до ТГК-2, а это советов директоров АО \\"Башкирская содовая компания\\", АО \\"Башкирская химия\\", АО \\"Березниковский содовый завод\\", являлась гендиректором ООО торговый дом \\"Башкирская химия\\", АО \\"Единая торговая компания\\" и нашло нарушения.