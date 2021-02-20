Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 февраля 2021 года: скончались пять человек

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 31597 (+162)
Всего выздоровлений: 29865(+177)
Умерли: 374 человек (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Комендантский час для кафе и ресторанов отменен
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались три женщины, которым было по 74 и 66 лет и мужчины 80 и 69 лет. За сутки заразились COVID-19 161 ярославца, а вылечились 178.
В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 1010 человек: у 597 COVID-19 подтвержден, у 413 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7216 ярославцев.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 16137;
Рыбинск – 3617;
Ростовский МР - 1697;
г.о. Переславль-Залесский - 1661;
Тутаевский МР - 1099;
Ярославский МР - 971;
Угличский МР - 962;
Борисоглебский МР - 930;
Некрасовский МР -753;
Гаврилов-Ямский МР – 745;
Пошехонский МР - 639;
Рыбинский МР - 482;
Даниловский МР - 401;
Большесельский МР - 312;
Мышкинский МР - 294;
Некоузский МР - 290;
Первомайский МР - 223;
Любимский МР - 218;
Брейтовский МР - 166.