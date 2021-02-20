Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 февраля 2021 года: скончались пять человек

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 31597 (+162)

Всего выздоровлений: 29865(+177)

Умерли: 374 человек (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Комендантский час для кафе и ресторанов отменен

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались три женщины, которым было по 74 и 66 лет и мужчины 80 и 69 лет. За сутки заразились COVID-19 161 ярославца, а вылечились 178.

В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 1010 человек: у 597 COVID-19 подтвержден, у 413 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7216 ярославцев.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 16137;

Рыбинск – 3617;

Ростовский МР - 1697;

г.о. Переславль-Залесский - 1661;

Тутаевский МР - 1099;

Ярославский МР - 971;

Угличский МР - 962;

Борисоглебский МР - 930;

Некрасовский МР -753;

Гаврилов-Ямский МР – 745;

Пошехонский МР - 639;

Рыбинский МР - 482;

Даниловский МР - 401;

Большесельский МР - 312;

Мышкинский МР - 294;

Некоузский МР - 290;

Первомайский МР - 223;

Любимский МР - 218;

Брейтовский МР - 166.