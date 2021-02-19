В Костроме начальнику СИЗО квартиру ремонтировали подчиненные

Следствие считает, что подчиненные работали в квартире начальника в не рабочее время. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уголовное дело в отношении начальника ФКУ «Следственный изолятор №2 УФСИН России по Костромской области» СУ СКР по Костромской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было возбуждено по материалам, представленным региональными управлениями ФСБ и МВД России.

По версии следствия, в 2019 году начальник следственного изолятора, используя свои полномочия вопреки интересам службы и явно превышая свои должностные полномочия, неоднократно незаконно привлекал в служебное и в не рабочее время подчиненных ему сотрудников к выполнению работ по ремонту квартиры, расположенной в городе Галиче, где он проживал.

Часть строительных материалов для ремонта приобреталась за счет ФКУ «Следственный изолятор №2 УФСИН России по Костромской области» при дальнейшей их транспортировке за счет сил и средств федерального казенного учреждения. Кроме того, в 2019-2020 годах обвиняемый издавал приказы о премировании сотрудников с целью получения части премий для себя. Таким способом он незаконно получил свыше 150 тысяч рублей. Действиями обвиняемого причинен материальный ущерб казенному учреждению и нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

- Следователем СУ СК России по Костромской области начальник следственного изолятора был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ. Во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Костромской области проведены обыски и выемки в следственном изоляторе и по местам проживания сотрудников УФСИН, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Костромской области. - По ходатайству следователя следственного управления судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.