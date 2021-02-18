«МебельМаркт» назвал авторов лучших идей арт-объекта

Сильвия Аль Убед впервые участвовала в конкурсе арт-объектов и победила. Фото Наталья БОРОДИНА

В это время подводились итоги конкурса на лучшую концепцию арт-объекта для территории, прилегающей к торговому центру. Представители «МебельМаркт» внимательно изучали присланные работы, обсуждали достоинства и недостатки творческих проектов.

В итоге победители определены. 1 место заняла студентка Аль Убед Сильвия. Ее работа Aurora Borealis получила больше всего голосов на закрытом голосовании. Организаторы конкурса отметили оригинальную форму объекта и необычное его восприятие при использовании голографии.

Сама Сильвия не ожидала победы, так как раньше не принимала участия в подобных конкурсах.

- Для меня это новый интересный опыт, — говорит победительница. — Благодарю «МебельМаркт» за возможность проявить себя. Идея создания оптических иллюзий с помощью голографических элементов появилась у меня из желания украсить местность ярким светом, например, искусственно создать радугу.

Победительницы конкурса — Сильвия Аль Убед и Галина Шахматова, студентки Института архитектуры и дизайна. Фото Наталья БОРОДИНА

2 место организаторы отдали Галине Шахматовой, предложившей на суд жюри вращающийся арт-объект со встроенной подсветкой. Работа также получила высокие баллы при голосовании благодаря интересной идее интерактивного взаимодействия с инсталляцией.

Галина признается, что сразу решила поучаствовать в проекте, так как его тема показалась ей достаточно интересной и неординарной:

- Конкурс заставил задуматься о функциональной стороне арт-объекта. Площадка находится на основном транзите в торговый центр, поэтому хотелось сделать акцент с яркой подсветкой для привлечения внимания. Идея арт-объекта в родном городе актуальна для меня, ведь совсем недавно я участвовала в конкурсе инсталляций «Winterstations» в Канаде. Мне, конечно, хочется, чтобы и в нашем городе было реализовано больше концептуальных идей.

Концепция арт-объекта Aurora Borealis была признана лучшей. Фото Наталья БОРОДИНА

Победительницы были награждены цветами, дипломами и памятными призами в стенах родного вуза. Директор Института архитектуры и дизайна Сергей Буров также присоединился к поздравлениям, пожелав студенткам активного участия в различных архитектурных проектах и профильных мероприятиях.

Будут ли реализованы концепции арт-объектов? Этот вопрос предстоит решить торговому центру «МебельМаркт» на этапе благоустройства территории. Но в одном его представители согласны: работы достойны воплощения. Сейчас в ТЦ идут отделочные работы. После открытия ярославцы смогут там не только с комфортом выбирать мебель, но и интересно проводить свой досуг.

Мебельный центр будет работать по адресу: ул. Малая Пролетарская, д.58.