Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 февраля 2021 года: скончались четыре человека

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 31435 (+161)
Всего выздоровлений: 29688 (+178)
Умерли: 369 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Комендантский час для кафе и ресторанов отменен
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались две женщины, которым было по 90 лет и мужчины 94 и 66 лет. За сутки заразились COVID-19 161 ярославца, а вылечились 178.
В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 1046 человек: у 612 COVID-19 подтвержден, у 434 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7157 ярославцев.
Статистика заболевших по районам:
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Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 16034;
Рыбинск – 3614;
Ростовский МР - 1697;
г.о. Переславль-Залесский - 1651;
Тутаевский МР - 1089;
Ярославский МР - 971;
Угличский МР - 958;
Борисоглебский МР - 920;
Некрасовский МР -746;
Гаврилов-Ямский МР – 745;
Пошехонский МР - 639;
Рыбинский МР - 482;
Даниловский МР - 396;
Большесельский МР - 312;
Мышкинский МР - 294;
Некоузский МР - 290;
Первомайский МР - 223;
Любимский МР - 218;
Брейтовский МР - 156.