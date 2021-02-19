Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 февраля 2021 года: скончались четыре человека

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 31435 (+161)

Всего выздоровлений: 29688 (+178)

Умерли: 369 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Комендантский час для кафе и ресторанов отменен

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались две женщины, которым было по 90 лет и мужчины 94 и 66 лет. За сутки заразились COVID-19 161 ярославца, а вылечились 178.

В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 1046 человек: у 612 COVID-19 подтвержден, у 434 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7157 ярославцев.

Статистика заболевших по районам:

. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 16034;

Рыбинск – 3614;

Ростовский МР - 1697;

г.о. Переславль-Залесский - 1651;

Тутаевский МР - 1089;

Ярославский МР - 971;

Угличский МР - 958;

Борисоглебский МР - 920;

Некрасовский МР -746;

Гаврилов-Ямский МР – 745;

Пошехонский МР - 639;

Рыбинский МР - 482;

Даниловский МР - 396;

Большесельский МР - 312;

Мышкинский МР - 294;

Некоузский МР - 290;

Первомайский МР - 223;

Любимский МР - 218;

Брейтовский МР - 156.