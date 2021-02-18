Костромич присвоил 83 тысячи рублей бюджетных денег

Злоумышленнику было мало зарплаты на жизнь. Фото: Артем КИЛЬКИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Костроме поступила информация, что 31-летний местный житель в течение нескольких месяцев незаконно получал денежные средства из бюджета.

- Дознаватель территориального органа внутренних дел в ходе проверки установил, что в марте 2020 года мужчина попал под сокращение и, собрав необходимый пакет документов, дистанционно обратился в центр занятости населения. Там он был зарегистрирован как безработный и начал получать ежемесячное пособие, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области. - В июле 2020 года мужчина заключил трудовой договор, но решил скрыть этот факт, чтобы в дополнение к зарплате кладовщика продолжать получать выплаты от государства.

Выяснилось, что в результате злоумышленник присвоил себе более 83 тысяч рублей.

После проведения проверки в отношении подозреваемого сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Он уже признал свою вину и обязался вернуть незаконно полученные средства.