Именно в это время подводились итоги конкурса на лучшую концепцию арт-объекта для территории, прилегающей к торговому центру. Представители «МебельМаркт» внимательно изучали присланные работы учащихся, обсуждали достоинства и недостатки творческих проектов.И вот победители определены. 1 место заняла студентка Аль Убед Сильвия. Ее работа Aurora Borealis получила больше всего голосов на закрытом голосовании. Организаторы проекта отметили оригинальную форму объекта и необычные свойства восприятия при использовании голографии.Сама Сильвия не ожидала победы, так как ранее не принимала участия в подобных конкурсах.- Для меня это новый интересный опыт, — делится победительница. — Благодарю «МебельМаркт» за возможность проявить себя. Идея создания оптических иллюзий с помощью голографических элементов появилась у меня из желания украсить местность ярким светом, например, искусственно создать радугу».2 место организаторы отдали Галине Шахматовой, предложившей на суд жюри вращающийся арт-объект со встроенной подсветкой. Работа также получила высокие баллы на голосовании благодаря интересной идее интерактивного взаимодействия с инсталляцией.Галина признается, что сразу решила поучаствовать в проекте, так как его тема показалась ей достаточно интересной и неординарной.- На самом деле конкурс заставил задуматься о функциональной стороне арт-объекта. Площадка находится на основном транзите в торговый центр, поэтому хотелось сделать акцент с яркой подсветкой для привлечения внимания. Идея арт-объекта в родном городе актуальна для меня, ведь совсем недавно я участвовала в конкурсе инсталляций «Winterstations» в Канаде. Мне, конечно, хочется, чтобы и в нашем городе было реализовано больше концептуальных идей.Победительницы были награждены цветами, дипломами и памятными призами в стенах родного вуза. Директор Института архитектуры и дизайна Сергей Александрович Буров также присоединился к поздравлениям, пожелав студенткам активного участия в различных архитектурных проектах и профильных мероприятиях.А будут ли реализованы концепции арт-объектов? Этот вопрос еще предстоит решить торговому центру «МебельМаркт» на этапе благоустройства территории. Но в одном его представители согласны: работы достойны воплощения. В настоящий момент в центре идут отделочные работы. После открытия ярославцы смогут там не только с комфортом выбирать мебель, но и интересно проводить свой досуг.Мебельный центр будет работать по адресу: ул. Малая Пролетарская, д.58.Именно в это время подводились итоги конкурса на лучшую концепцию арт-объекта для территории, прилегающей к торговому центру. Представители «МебельМаркт» внимательно изучали присланные работы учащихся, обсуждали достоинства и недостатки творческих проектов.И вот победители определены. 1 место заняла студентка Аль Убед Сильвия. Ее работа Aurora Borealis получила больше всего голосов на закрытом голосовании. Организаторы проекта отметили оригинальную форму объекта и необычные свойства восприятия при использовании голографии.Сама Сильвия не ожидала победы, так как ранее не принимала участия в подобных конкурсах.- Для меня это новый интересный опыт, — делится победительница. — Благодарю «МебельМаркт» за возможность проявить себя. Идея создания оптических иллюзий с помощью голографических элементов появилась у меня из желания украсить местность ярким светом, например, искусственно создать радугу».2 место организаторы отдали Галине Шахматовой, предложившей на суд жюри вращающийся арт-объект со встроенной подсветкой. Работа также получила высокие баллы на голосовании благодаря интересной идее интерактивного взаимодействия с инсталляцией.Галина признается, что сразу решила поучаствовать в проекте, так как его тема показалась ей достаточно интересной и неординарной.- На самом деле конкурс заставил задуматься о функциональной стороне арт-объекта. Площадка находится на основном транзите в торговый центр, поэтому хотелось сделать акцент с яркой подсветкой для привлечения внимания. Идея арт-объекта в родном городе актуальна для меня, ведь совсем недавно я участвовала в конкурсе инсталляций «Winterstations» в Канаде. Мне, конечно, хочется, чтобы и в нашем городе было реализовано больше концептуальных идей.Победительницы были награждены цветами, дипломами и памятными призами в стенах родного вуза. Директор Института архитектуры и дизайна Сергей Александрович Буров также присоединился к поздравлениям, пожелав студенткам активного участия в различных архитектурных проектах и профильных мероприятиях.А будут ли реализованы концепции арт-объектов? Этот вопрос еще предстоит решить торговому центру «МебельМаркт» на этапе благоустройства территории. Но в одном его представители согласны: работы достойны воплощения. В настоящий момент в центре идут отделочные работы. После открытия ярославцы смогут там не только с комфортом выбирать мебель, но и интересно проводить свой досуг.Мебельный центр будет работать по адресу: ул. Малая Пролетарская, д.58.