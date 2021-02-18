Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 февраля 2021 года: скончались четыре человека

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 31274 (+163)

Всего выздоровлений: 29510 (+183)

Умерли: 365 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Комендантский час для кафе и ресторанов отменен

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались две женщины 68 и 69 лет и мужчины 80 и 67 лет. За сутки заразились COVID-19 163 ярославца, а вылечились 183.

В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 1063 человек: у 613 COVID-19 подтвержден, у 450 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7185 ярославцев.

Статистика заболевших по районам:

. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 15927;

Рыбинск – 3613;

Ростовский МР - 1695;

г.о. Переславль-Залесский - 1643;

Тутаевский МР - 1087;

Ярославский МР - 971;

Угличский МР - 946;

Борисоглебский МР - 909;

Некрасовский МР -746;

Гаврилов-Ямский МР – 737;

Пошехонский МР - 639;

Рыбинский МР - 481;

Даниловский МР - 394;

Большесельский МР - 311;

Мышкинский МР - 294;

Некоузский МР - 290;

Первомайский МР - 223;

Любимский МР - 212;

Брейтовский МР - 156.