Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 февраля 2021 года: скончались четыре человека

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 31274 (+163)
Всего выздоровлений: 29510 (+183)
Умерли: 365 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Комендантский час для кафе и ресторанов отменен
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались две женщины 68 и 69 лет и мужчины 80 и 67 лет. За сутки заразились COVID-19 163 ярославца, а вылечились 183.
В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 1063 человек: у 613 COVID-19 подтвержден, у 450 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7185 ярославцев.
Статистика заболевших по районам:
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Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 15927;
Рыбинск – 3613;
Ростовский МР - 1695;
г.о. Переславль-Залесский - 1643;
Тутаевский МР - 1087;
Ярославский МР - 971;
Угличский МР - 946;
Борисоглебский МР - 909;
Некрасовский МР -746;
Гаврилов-Ямский МР – 737;
Пошехонский МР - 639;
Рыбинский МР - 481;
Даниловский МР - 394;
Большесельский МР - 311;
Мышкинский МР - 294;
Некоузский МР - 290;
Первомайский МР - 223;
Любимский МР - 212;
Брейтовский МР - 156.