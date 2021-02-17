В костромском детсаду заболели одновременно 19 воспитанников одной группы

Проверка поможет установить как инфекция попала в детский сад. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня утром, 17 февраля, в детский сад № 59 Костромы в одну из 12 групп учреждения привели только двух воспитанников – остальные малыши остались дома.

У всех заболевших детей одинаковые симптомы – болит живот, рвота.

Накануне первой их почувствовала няня этой группы. А вечером, перед сном, как пишут родители в соцсетях, один за другим на недомогание стали жаловаться дети.

Пока все заболевшие воспитанники лечатся дома.

- Роспотребнадзор отправит все продукты питания из столовой на исследования, соберет смывы с поверхностей в детском саду. Всем заболевшим детям медики поставят официальный диагноз, - рассказал директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

А для профилактики чиновники проведут внеплановую проверку пищеблоков всех образовательных учреждений региона на наличие инфекции.

Кстати, недавно сотрудники профильного департамента вместе с Роспотребнадзором проверяли пищеблоки школ и детских садов региона на наличие инфекции. Проверка завершилась всего неделю назад. В детском саду №59 тогда ничего не обнаружили.