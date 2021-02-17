Всего заражений: 31111 (+164)Всего выздоровлений: 29327 (+181)Умерли: 361 человек (+2)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимКомендантский час для кафе и ресторанов отмененВведен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области от коронавируса скончались две женщины: 81 и 65 лет. За сутки заразились COVID-19 164 ярославца, а вылечились 181.В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 1062 человек: у 597 COVID-19 подтвержден, у 465 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7328 ярославцев.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 15815;Рыбинск – 3611;Ростовский МР - 1694;г.о. Переславль-Залесский - 1639;Тутаевский МР - 1083;Ярославский МР - 971;Угличский МР - 931;Борисоглебский МР - 897;Некрасовский МР -742;Гаврилов-Ямский МР – 736;Пошехонский МР - 639;Рыбинский МР - 480;Даниловский МР - 392;Большесельский МР - 308;Мышкинский МР - 294;Некоузский МР - 290;Первомайский МР - 223;Любимский МР - 210;Брейтовский МР - 156.