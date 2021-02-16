С 15 февраля начался прием заявлений на частичную оплату стоимости путевок в детские загородные лагеря, пояснили в департаменте образования города. Право на такую компенсацию имеют родители детей от 6 до 18 лет, которые проживают в Ярославле, а отдыхать будут в лагерях Ярославской области.Компенсации могут быть двух видов: одна составляет 2000 рублей, вторая - 7390 рублей. В чем разница? На вторую могут претендовать те семьи, доход в которых на каждого члена семьи менее 19188 рублей.Для получения компенсации в 2000 рублей родитель должен предоставить:- копия паспорта (все заполненные листы; кто не состоял в браке -лист «Семейное положение»); - копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка; - копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка; - копия свидетельства о браке (расторжении); - копия СНИЛС заявителя и ребенка; - копия акта органа местного самоуправления об установлении опеки или попечительства (в случае подачи заявления опекуном (попечителем). - копия и оригинал платежного документа, подтверждающего оплату заявителем части стоимости путевки; - договор между заявителем и организацией отдыха детей.Если семья имеет право на большую компенсацию, дополнительно предоставляются следующие документы: - справка о составе семьи заявителя, выданная по месту жительства; - сведения о доходах за период с начала 2021 года (за полные отработанные месяцы до подачи документов), подтверждающие совокупный доход семьи: - для физических лиц (справка о доходах и суммах налога физического лица-2НДФЛ); - для индивидуальных предпринимателей - сведения о доходах; - для безработных - справка о выплате пособия; - для приемных родителей - справка о выплате ежемесячного вознаграждения по договору о приемной семье; - справка из Фонда социального страхования о доходах; - иные документы, подтверждающие доход семьи; - копия и оригинал трудовой книжки (в случае неработающих заявителя и членов его семьи).Заявление принимаются не позднее чем за 60 дней до начала смены в лагере. Нужно обратиться по адресу ул.Волжская набережная, 24, кабинет 11 (с 08:30 до 12:00 и с 13:30 до 16:30, в пятницу приема нет).