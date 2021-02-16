Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 февраля 2021 года: скончались двое, заболели 163

Скриншо Яндекс.Статистика

Всего заражений: 30947 (+163)

Всего выздоровлений: 29146 (+179)

Умерли: 359 человек (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались две женщины: 65 и 58 лет. За сутки заразились COVID-19 162 ярославца, а вылечились 179.

В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 1081 человек: у 606 COVID-19 подтвержден, у 475 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7506 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 15715;

Рыбинск – 3608;

Ростовский МР - 1681;

г.о. Переславль-Залесский - 1639;

Тутаевский МР - 1073;

Ярославский МР - 969;

Угличский МР - 919;

Борисоглебский МР - 892;

Некрасовский МР -735;

Гаврилов-Ямский МР – 732;

Пошехонский МР - 639;

Рыбинский МР - 479;

Даниловский МР - 390;

Большесельский МР - 308;

Мышкинский МР - 294;

Некоузский МР - 290;

Первомайский МР - 223;

Любимский МР - 205;

Брейтовский МР - 156.