Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 февраля 2021 года: скончались двое, заболели 163

Скриншо Яндекс.Статистика
Всего заражений: 30947 (+163)
Всего выздоровлений: 29146 (+179)
Умерли: 359 человек (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались две женщины: 65 и 58 лет. За сутки заразились COVID-19 162 ярославца, а вылечились 179.
В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 1081 человек: у 606 COVID-19 подтвержден, у 475 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7506 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 15715;
Рыбинск – 3608;
Ростовский МР - 1681;
г.о. Переславль-Залесский - 1639;
Тутаевский МР - 1073;
Ярославский МР - 969;
Угличский МР - 919;
Борисоглебский МР - 892;
Некрасовский МР -735;
Гаврилов-Ямский МР – 732;
Пошехонский МР - 639;
Рыбинский МР - 479;
Даниловский МР - 390;
Большесельский МР - 308;
Мышкинский МР - 294;
Некоузский МР - 290;
Первомайский МР - 223;
Любимский МР - 205;
Брейтовский МР - 156.