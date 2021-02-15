Несмотря на то, что о ликвидации коммунальной аварии в Ростове Великом было объявлено еще вечером 14 февраля, сегодня - 15 февраля - многие ростовцы остаются без тепла и горячей воды. И это в самый пик морозов, которые продлятся еще несколько дней.- Вторые сутки пошли! Вы что творите?- пишут замерзающие в соцсетях.Областные власти о проблеме знают и, как говорит глава региона Дмитрий Миронов, \\"нужно мобилизовать все силы\\". Как оказалось, утром на теплотрассе выявили новые дефекты.- Поручаю в кратчайшие сроки устранить все неполадки. После ликвидации последствий аварии управляющим компаниям необходимо немедленно приступить к развоздушиванию системы. Для регулировки системы внутри домов задействовать все имеющиеся силы, отработать заявки от жителей. Требую от городских и районных властей полного включения в ситуацию, оперативного взаимодействия с людьми, коммунальными службами и управляющими компаниями, - написал губернатор.КП-Ярославль продолжает следить за ситуацией.