Ярославские власти практически в режиме онлайн отчитываются о том, как проходит уборка в городе и области. По данным мэрии, \\"привлечены все силы и средства, необходимые для быстрой и качественной расчистки дорог от снега\\". Причем, работа ведется и будет вестись в круглосуточном режиме.- Напомним, ежедневно МБУ «Горзеленхозстрой» задействует порядка 40 единиц техники и более 100 дорожных рабочих на уборку снега с дорог первой и второй категорий. В связи с резким изменением погодных условий, уборка проходит и на дорогах третьей и четвертой категорий, к которым относятся межквартальные проезды и дороги частного сектора. В настоящее время все подрядные организации переведены на усиленный режим работы, при необходимости будут задействованы дополнительные единицы спецтехники, - говорится на сайте администрации города.Если замело, а техники и дворников не видно, ярославцев просят обращаться в Единую диспетчерскую службу по номеру 40-40-40. Стоит отметить, что многие из тех заявок, что появляются в группе ЕДДС отрабатываются довольно оперативно.- У нас картошечку уже сажать можно. 1-я Тормозная, недавно отремонтированная по программе БКД. Не чистили ни разу. Примите в работу, - пишут ярославцы. И уже через час там была снегоуборочная машина.- Из двора не выехать, во дворе не пройти. Улица 3-я Жилая полностью и конкретно двор дома 11. К вечеру занесен, наверное, и подъезд будет, - пишет ярославна. И практически сразу добавляет новый комментарий.- Пока писала, приехали и прибрали, только просьба еще вечером приехать, снег идет и к вечеру нанесет снова.В группе \\"Жесть Ярославль\\" совсем другие посты. Горожане скидывают видео нечищенных дорог и задают риторический вопрос: а где, собственно, снегоуборочная техника? Правда, некоторым повезло.- Один трактор проехал по улице 8 Марта.- Сегодня в районе Лакокраски четыре машины с посыпалкой чистили.- Я видел с утра целые две единицы в центре...Большинство же ярославцев сходятся к одной мысли: ждем весны или лета, снег сам растает.По данным правительства региона на дорогах области сейчас работает порядка 300 единиц техники. Заторов нет. Но на четырех аварийно-опасных участках М8, где они возможны, организовано дежурство пяти тягачей и трех кранов. Хочется надеяться, что они не понадобятся.Для водителей, попавших в неприятные ситуации, на 184-м километре трассы М8 развернут пункт обогрева. Там можно и согреться, и получить нужну медицинскую помощь, и привести в порядок машину в случае поломки.