Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 февраля 2021 года: три COVID-19 убил еще троих

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 30777 (+173)
Всего выздоровлений: 28643 (+167)
Умер: 351 человека (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Еще три человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали мужчины 66 и 58 лет, а также 61-летняя женщина.
За сутки диагноз коронавирус поставлен 173 ярославцам, вылечились 167 жителей региона. В госпиталях продолжают лечение 1073 пациента: 600 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 473 с типичной клиникой COVID-19.
Статистика заболевших по районам: Ярославль - 15405;
Рыбинск – 3592;
Ростовский МР - 1657;
г. о. Переславль-Залесский - 1620;
Тутаевский МР - 1045;
Ярославский МР - 962;
Угличский МР - 907;
Борисоглебский МР - 881;
Гаврилов-Ямский МР – 711;
Некрасовский МР - 708;
Пошехонский МР - 637;
Рыбинский МР - 479;
Даниловский МР - 382;
Большесельский МР - 308;
Мышкинский МР - 293;
Некоузский МР - 288;
Первомайский МР - 220;
Любимский МР - 201;
Брейтовский МР - 151.