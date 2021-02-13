Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 февраля 2021 года: три COVID-19 убил еще троих

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 30777 (+173)

Всего выздоровлений: 28643 (+167)

Умер: 351 человека (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Еще три человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали мужчины 66 и 58 лет, а также 61-летняя женщина.

За сутки диагноз коронавирус поставлен 173 ярославцам, вылечились 167 жителей региона. В госпиталях продолжают лечение 1073 пациента: 600 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 473 с типичной клиникой COVID-19.

Статистика заболевших по районам: Ярославль - 15405;

Рыбинск – 3592;

Ростовский МР - 1657;

г. о. Переславль-Залесский - 1620;

Тутаевский МР - 1045;

Ярославский МР - 962;

Угличский МР - 907;

Борисоглебский МР - 881;

Гаврилов-Ямский МР – 711;

Некрасовский МР - 708;

Пошехонский МР - 637;

Рыбинский МР - 479;

Даниловский МР - 382;

Большесельский МР - 308;

Мышкинский МР - 293;

Некоузский МР - 288;

Первомайский МР - 220;

Любимский МР - 201;

Брейтовский МР - 151.