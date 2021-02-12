Выскочили из такси и избили: двух костромичей задержали за нападение на подростка

Что стало причиной расправы, пока не известно. ФОТО: УМВД по Ярославской области

В Костроме сотрудники полиции задержали двух мужчин – их подозревают в нападении на 15-летнего подростка.

В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего юноши. По ее словам, сын выходил из магазина на улице Профсоюзной. И тут из проезжающего мимо такси выскочил незнакомый мужчина и ударил молодого человека по лицу. После из машины вылез пассажир и присоединился к избиению. Также неожиданно для потерпевшего, мужчины сели обратно в такси и уехали.

Несмотря на то, что костромичам удалось скрыться, их личности довольно быстро установили. Мужчин задержали: это местные жители 29 и 26 лет. Что стало причиной расправы, пока не известно. У подростка врачи диагностировали травму глаза и ушибы лица.

- Следователями готовится ходатайство об избрании для задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.