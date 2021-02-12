Вмерзшие корабли и трехметровые торосы

На пути к островам команде встретились заброшенные военные базы и вмерзшие корабли. ФОТО: YouTube-канал «Про путешествия»

Арктическая экспедиция «Через Полюс холода», которой руководит ярославец Богдан Булычев, доехала до Большого Ляховского острова – крупнейшего в группе Ляховских островов Новосибирского архипелага. 300 километров преодолели экстремалы по невероятно сложному и практически непроходимому участку Северного Ледовитого океана.

Полярный исследователь, арктический блогер, организатор экспедиций и тревел-проектов Богдан Булычев рассказал, с какими трудностями уже столкнулись путешественники.

ФОТО: YouTube-канал «Про путешествия»

- Мы сделали это! 300 километров ехали по льду Северного Ледовитого океана, объезжали большое количество непроходимых трещин. На подъезде к Большому Ляховскому острову нас ждала гигантская преграда из трехметровых торосов. Мы вынуждены были остаться ночевать в 10 километрах от острова прямо на льду, так как двигались в абсолютной темноте. Утром следующего дня подняли дрон в безуспешных попытках найти объезд. Навстречу к нам выехали сотрудники метеостанции Кигилях на снегоходах, смогли проехать всего 2 километра и по спутнику сообщили, что торосы преодолеть невозможно.

Но ребята не могли позволить себе повернуть назад. По очереди выходили из машин и пешнями пробивали дорогу. Чтобы расколоть одну небольшую льдину, требовалось от 3 до 10 ударов. Потом метров 100 можно было ехать. И по новой пробивать себе путь. Только через три часа такой работы путешественники вышли на сушу Новосибирских островов.

Чтобы расколоть одну небольшую льдину, требовалось от 3 до 10 ударов. ФОТО: YouTube-канал «Про путешествия»

Теперь команде «Про Путешествия» предстоит исследовать архипелаг. Ребята уже побывали на трех метеостанциях: в Оймяконе, где официально была зарегистрирована самая низкая среднегодовая температура, метеостанции в Верхоянске, зарегистрировавшей самую низкую температуру -58,7 градусов в северном полушарии и самую высокую +40 градусов в Якутии. Сейчас участники находятся на метеостанции Кигиляхи, одной из самых труднодоступных и северных метеостанций мира. А на обратном пути планируют заехать на самую старинную метеостанцию в поселке Казачье, которой уже более 200 лет.

Ближайшие дни команда проведет на островах. Там будут снимать земли мамонтовой кости и инфраструктуру советских времен. Затем вернутся на континент и оттуда проедут по северу Якутии.

Кстати, на пути к островам команде встретились заброшенные военные базы и вмерзшие корабли. Кадры с ними также будут включены в фильм, который выйдет после окончания большого и холодного путешествия.