Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 февраля 2021 года: четыре человека скончались, 177 – заболели

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 30274 (+177)
Всего выздоровлений: 28476 (+166)
Умер: 348 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Еще четыре человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали 62-летнйи мужчина и три женщины: одна 70 лет и две 71-летние.
Число заболевших за сутки увеличилось на 177 человек, вылечившихся – на 166. Госпитализированы 1139 пациентов: 627 с подтвержденным COVID-19 и 503 – с типичной клиникой болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 15300;
Рыбинск – 3590;
Ростовский МР - 1657;
г.о. Переславль-Залесский - 1614;
Тутаевский МР - 1036;
Ярославский МР - 957;
Угличский МР - 906;
Борисоглебский МР - 866;
Гаврилов-Ямский МР – 711;
Некрасовский МР - 701;
Пошехонский МР - 632;
Рыбинский МР - 478;
Даниловский МР - 378;
Большесельский МР - 308;
Некоузский МР - 288;
Мышкинский МР - 286;
Первомайский МР - 220;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР – 151.