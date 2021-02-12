Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 февраля 2021 года: четыре человека скончались, 177 – заболели

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 30274 (+177)

Всего выздоровлений: 28476 (+166)

Умер: 348 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали 62-летнйи мужчина и три женщины: одна 70 лет и две 71-летние.

Число заболевших за сутки увеличилось на 177 человек, вылечившихся – на 166. Госпитализированы 1139 пациентов: 627 с подтвержденным COVID-19 и 503 – с типичной клиникой болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 15300;

Рыбинск – 3590;

Ростовский МР - 1657;

г.о. Переславль-Залесский - 1614;

Тутаевский МР - 1036;

Ярославский МР - 957;

Угличский МР - 906;

Борисоглебский МР - 866;

Гаврилов-Ямский МР – 711;

Некрасовский МР - 701;

Пошехонский МР - 632;

Рыбинский МР - 478;

Даниловский МР - 378;

Большесельский МР - 308;

Некоузский МР - 288;

Мышкинский МР - 286;

Первомайский МР - 220;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР – 151.