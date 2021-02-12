Торговый центр «Аквилон» в Ярославле будет снесен

Решение суда есть, но борьба за магазин продолжается Фото: Мэрия Ярославля

По решению Дзержинского суда торговый центр «Аквилон» будет снесен. На данном участке он находится незаконно. В мэрии Ярославля объяснили, в чем именно заключается проблема.

Как оказалось, в 1998 году эта земля была предоставлена на праве аренды для строительства временных магазинов и капитального строительства договор не подразумевал. Однако в 2017 году собственник зарегистрировал постройку как капитальный объект недвижимости.

- Земельный участок, расположенный на улице Труфанова у дома № 19 использовался с нарушением норм антимонопольного законодательства. Единственной возможной мерой по устранению этих нарушений является прекращение договора аренды земельного участка, - пояснила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Валерия Мусатова.

Арендатором помещений в «Аквилоне» еще в 2013 и 2015 годах были направлены уведомления о прекращении договоров. В 2018-м департамент градостроительства подал иск в суд с требованием снести торговый центр. Исковые требования были удовлетворены.

Сейчас мэрия рассылает предпринимателям уведомления о свободных местах в других ТЦ, рынках и ярмарках. А жителям Дзержинского района предлагают ходить в другие торговые центры, которых в районе немало. Правда, брагинцев это не устраивает. Свое несогласие с решением мэрии и суда они начали высказывать еще в 2019 году. В «Аквилоне», говорят они, продукты недорогие, свежие и выбор их большой. Для пенсионеров это просто спасение, многие ездят сюда даже из других районов Ярославля.

Сейчас борьба за «Аквилон» продолжается. Идет сбор подписей за сохранение магазина, которые потом планируют передать губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Если и это не поможет, жители Дзержинского района готовы дойти и до президента.