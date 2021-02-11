Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 февраля 2021 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 30097 (+177)
Всего выздоровлений: 28310 (+160)
Умер: 344 человек (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области еще три человека скончались от коронавируса. Умерли двое мужчин 65 и 58 лет, а также женщина 70 лет.
За сутки COVID-19 выявили у 177 человек, вылечились 160 ярославцев. Госпитализировано 1138 пациентов.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 15192;
Рыбинск – 3589;
Ростовский МР - 1657;
Переславский городской округ - 1604;
Тутаевский МР - 1036;
Ярославский МР - 945;
Угличский МР - 906;
Борисоглебский МР - 849;
Гаврилов-Ямский МР – 711;
Некрасовский МР - 701;
Пошехонский МР - 617;
Рыбинский МР - 478;
Даниловский МР - 369;
Большесельский МР - 307;
Некоузский МР - 286;
Мышкинский МР - 286;
Первомайский МР - 218;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР – 151.