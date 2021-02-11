Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 февраля 2021 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 30097 (+177)

Всего выздоровлений: 28310 (+160)

Умер: 344 человек (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области еще три человека скончались от коронавируса. Умерли двое мужчин 65 и 58 лет, а также женщина 70 лет.

За сутки COVID-19 выявили у 177 человек, вылечились 160 ярославцев. Госпитализировано 1138 пациентов.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 15192;

Рыбинск – 3589;

Ростовский МР - 1657;

Переславский городской округ - 1604;

Тутаевский МР - 1036;

Ярославский МР - 945;

Угличский МР - 906;

Борисоглебский МР - 849;

Гаврилов-Ямский МР – 711;

Некрасовский МР - 701;

Пошехонский МР - 617;

Рыбинский МР - 478;

Даниловский МР - 369;

Большесельский МР - 307;

Некоузский МР - 286;

Мышкинский МР - 286;

Первомайский МР - 218;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР – 151.