По данным Центра экспорта Ярославской области, в потоке ярославского экспорта (около 1 млдр $ в год) есть товары вообще без географических ограничений по спросу. Один из самых ярких примеров - водный велосипед Seabike. Он запатентован и пользуется спросом в США, ЕС, Египте, Турции - везде, где есть море, река, озеро. Как удалось создать ноу-хау, какие перспективы у ярославского изобретения? Об этом «КП» рассказал президент ЯРФСОО (Ярославская региональная физкультурно-спортивная общественная организация) «Сибайк» Александр Кучменко.- Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, как родилась идея водного велосипеда Seabike? Как удалось наладить его промышленное производство?- Мечта о создании устройства для скоростного плавания c использованием только мускульной силы, как по воде, так и под водой, будоражила умы лет 100. А реализовать ее сумели ярославцы, владельцы группы компаний «Паритет», братья Алексей и Александр Лукьяновы. Над Seabike работали опытнейшие конструктора ГК «Паритет» и специалисты группы гребных винтов Петербургского ЦНИИ имени Крылова. Сообща созданный, практически идеальный, гребной винт водного велосипеда технологично вписали в легкую складную конструкцию (складывается до 70 и даже до 43 см, весит около 2 кг, легко пакуется в спортивную сумку). Приводимый в действие самыми сильными мышцами человека - ножными, Seabike делает пловца буквально повелителем скорости - до двух с половиной метров в секунду! При этом пловец может безопасно остановить винт без острых граней голой рукой и продвигаться на те же расстояния, что и пешком, и с теми же затратами сил. Пловцы, ныряльщики, бодисёрферы, снорклеры во всем мире по достоинству оценили наш Seabike. А производство наладили при системной поддержке ГК «Паритет», это классический пример развития малого бизнеса при помощи серьезных многопрофильных компаний.- В Ярославле уже проходили первые в России официальные соревнования по плаванию на Seabike. Как и с чьей помощью их удалось организовать?- Да, в 2019 и 2020 годах. Соревнования показали, что мы имеем дело с рождением нового массового вида спорта. В Ярославль приехали не только спортсмены со всех концов России, но и из Прибалтики, и даже из ЮАР.Организатором соревнований стала ЯРФСОО «Сибайк» при самой активной поддержке правительства области, мэрии Ярославля и Федерации подводного спорта России. Федерация официально признала плавание на Seabike перспективным видом спорта. Кстати, первые два места заняли наши рыбинцы, опередив спортсмена из ЮАР. Учитывая, что в Ярославле с прошлого года работает Школа плавания c Seabike, а по площади водоемов наш регион занимает 3-е место в огромной России, мы надеемся, что плавание c Seabike станет именно у нас, на родине нашего водного велосипеда, по-настоящему массовым видом спорта.- Как появились Seabike в Артеке, насколько они популярны?- С Seabike артековцы познакомились во время рабочей поездки представителей правительства области и ярославских бизнесменов августе 2017 года. Демонстрацию возможностей Seabike провел сам Алексей Лукьянов. Когда он (за считанные секунды) пересекал артековскую акваторию от одного волнореза до другого, то по воде, то под водой, ребята не могли сдержать восхищенных криков. И теперь нашими Seabike укомплектована школа плавания Артека.- Каковы дальнейшие планы по популяризации Seabike?- Наша ближайшая цель - официальное признание плавания c Seabike национальным видом спорта в России. Надеемся добиться своего примерно за два года. Для официального признания нужно открыть не менее 35 спортивно-общественных организаций, подобных ЯРФСОО «Сибайк», или наших филиалов в российских регионах. Они уже есть в ряде городов Российской Федерации. Параллельно работаем над признанием нашего спорта олимпийским видом. Созданы и продуктивно работают Seabike France, Seabike Cyprus, Seabike Germany. Продолжаем развитие модельного ряда - в 2016 году мы начали продажи первой модели, в 2019-м - Seabike 2.0, сейчас уже готов Seabike 3.0, и вот-вот завершится конструкторская доработка Seabike 4.0. Конкурентов у нас нет, наш водный велосипед - абсолютное ноу-хау, и я смотрю в будущее с оптимизмом.Seabike - могучий конкурент электроскутера для дайверов. Seabike дешевле, весит значительно меньше электроскутера, занимает меньше места и не требует заряда от батарей. А расчетный запас хода на глубине 12-15 метров с баллоном 12 литров - два с половиной километра за 45 минут.Seabike спoсобен пройти более 20 километров. Модульная конструкция позволяет быстро заменять поврежденные или утерянные части. Собирается и разбирается без инструмента и буквально за минуту.На одном из последних Санкт- Петербургских международных экономических форумов «Seabike» был представлен на стенде Ярославской области. Один из водных велосипедов губернатор Дмитрий Миронов подарил главе «Ростеха» Сергею Чемезову.