Всего заражений: 29920 (+173)Всего выздоровлений: 28150(+171)Умер: 341 человек (+4)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще четыре человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали двое 60-летнийх мужчин и мужчины 73 и 66 лет.За сутки диагноз коронавирус подтвержден у 173 ярославцев, вылечился 171 пациент. Госпитализировано 1156 жителей области.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 15095;Рыбинск – 3583;Ростовский МР - 1655;г.о. Переславль-Залесский - 1586;Тутаевский МР - 1026;Ярославский МР - 945;Угличский МР - 901;Борисоглебский МР - 833;Гаврилов-Ямский МР – 710;Некрасовский МР - 693;Пошехонский МР - 615;Рыбинский МР - 477;Даниловский МР - 369;Большесельский МР - 307;Некоузский МР - 286;Мышкинский МР - 276;Первомайский МР - 218;Любимский МР - 195;Брейтовский МР – 150.