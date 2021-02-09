Жители Рыбинска жалуются на дикий холод в инфекционной больнице

Если нет радиатора, температура в помещении вот такая. ФОТО: группа "Общественный контроль г.Рыбинска" ВКонтакте

Проблему плохого отопления в инфекционной больнице Рыбинска подняли сегодня, 9 февраля, в группе «Общественный контроль Рыбинска» ВКонтакте. Молодые мамы, которые сейчас лежат в клинике, вынуждены обогреваться при помощи радиаторов, которые им принесли из дома. Иначе спасает только верхняя одежда.

- Здесь дубак невыносимый, во всех палатах. Что-нибудь можно с этим сделать? Без обогревателя – 13 градусов, с обогревателем, включенным на всю мощность, - 19. Сотрудники больницы сказали, во всей больнице холодина, все промерзли до костей. Здесь ведь и с короной лежат… У здания теплопотери огромные. Грей – не грей помещение, все равно тепло уходит. Мы с обогревателем в палате. Я в двух штанах и в свитере, ребенку вообще не знаю, как выздороветь, - написала пациентка в группу «Общественного контроля».

Рыбинцы, которым довелось лечиться в этой больнице, утверждают, что проблема существует не первый год.

- 11 лет назад лежала с ребенком и ничего не поменялось, - пишет Светлана Бурнашова.

- И 5, и 10 лет назад так было и ничего не поменялось. Зато светофоры ставят каждые 10 метров, ограждения везде делают, клумбы и так далее, - комментирует Светлана Галашина.

- В ноябре в инфекционке лежала с ковидом престарелая родственница. Лежали в пуховиках! – пишет Сергей Пресняков.

Комментарии тех, кто тоже лежал и было тепло, тонут в негативных откликах.

- По словам сотрудников больницы, такая проблема давно известна руководству, однако, мер не принимается. А между тем, руководители хозяйствующих субъектов обязаны обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях указанных объектов социальной инфраструктуры, при несоблюдении гигиенических нормативов безотлагательно принимать меры по обеспечению температурных режимов, - пишут в группе «Общественный контроль Рыбинска».