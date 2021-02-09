Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 февраля 2021 года: скончались двое мужчин и две женщины

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 29747 (+174)
Всего выздоровлений: 27979 (+173)
Умерли: 337 человека (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
От коронавируса в Ярославской области скончались еще четыре человека. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 74 и 52 лет, а также две женщины 82 и 68 лет.
Вылечились и выписались 173 жителя региона, за сутки число заболевших увеличилось на 174 человека. На инфекционные койки госпитализированы 1223 пациента, коронавирус подтвержден у 671.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 14999;
Рыбинск – 3577;
Ростовский МР - 1644;
Переславский городской округ - 1575;
Тутаевский МР - 1023;
Ярославский МР - 936;
Угличский МР - 889;
Борисоглебский МР - 833;
Гаврилов-Ямский МР – 710;
Некрасовский МР - 693;
Пошехонский МР - 607;
Рыбинский МР - 475;
Даниловский МР - 357;
Большесельский МР - 304;
Некоузский МР - 286;
Мышкинский МР - 276;
Первомайский МР - 218;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР – 150.