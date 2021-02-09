Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 февраля 2021 года: скончались двое мужчин и две женщины

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 29747 (+174)

Всего выздоровлений: 27979 (+173)

Умерли: 337 человека (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

От коронавируса в Ярославской области скончались еще четыре человека. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 74 и 52 лет, а также две женщины 82 и 68 лет.

Вылечились и выписались 173 жителя региона, за сутки число заболевших увеличилось на 174 человека. На инфекционные койки госпитализированы 1223 пациента, коронавирус подтвержден у 671.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 14999;

Рыбинск – 3577;

Ростовский МР - 1644;

Переславский городской округ - 1575;

Тутаевский МР - 1023;

Ярославский МР - 936;

Угличский МР - 889;

Борисоглебский МР - 833;

Гаврилов-Ямский МР – 710;

Некрасовский МР - 693;

Пошехонский МР - 607;

Рыбинский МР - 475;

Даниловский МР - 357;

Большесельский МР - 304;

Некоузский МР - 286;

Мышкинский МР - 276;

Первомайский МР - 218;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР – 150.