Ивановец открыл стрельбу в детской комнате

Ивановец взял двуствольное охотничье ружье и дважды выстрелил из него в стену Фото: Иван ПРОХОРОВ

ЧП произошло во Фрунзенском районе Иваново. В полицию позвонила напуганная женщина и рассказала, что ее пьяный муж начал стрелять в доме. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Оказалось, что супруги разругались из-за того, что мужчина сильно напился. Во время перепалки ивановец взял двуствольное охотничье ружье и дважды выстрелил из него в стену детской комнаты. Трое детей супругов в это время находились на кухне и, так же как и их мать, были сильно напуганы.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.