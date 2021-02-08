В Ярославской области на время сильных морозов на трассе М8 сотрудники МЧС развернули пункты обогрева. Там можно не только согреться, но и получить медицинскую помощь или отрегулировать машину.Несмотря на то, что спасатели всегда готовы прийти на помощь, собираясь в дальнюю дорогу, водитель должен к ней тщательно подготовиться. Особенно, если погода оставляет желать лучшего.Сотрудники МЧС напоминают, что на внешних трассах, то есть, за пределами населенных пунктов, всегда холоднее.- Берите в дорогу запас воды и чая в термосе.- Не забудьте и про запас топлива.- Прихватите с собой спички.- Зарядите мобильные телефоны и пополните баланс.- Положите в багажник самые необходимые средства спасения: лопату, трос, топор.- Перед поездкой еще раз проверьте исправность автомобиля.- Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в машине.