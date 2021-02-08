Идти ли в школу в сильный мороз: объясняют в ярославском департаменте образования

Родители могут сами решать, отправлять детей в школу или оставить дома Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за сильных морозов, которые вновь нагрянули в Ярославскую область, родители могут сами решать, отправлять детей в школу или оставить дома. В департаменте образования региона объяснили, как действовать, если школьник на занятия не идет.

- Необходимо сообщить об этом классному руководителю или администрации школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Медицинская справка после отсутствия из-за погодных условий не нужна, - рассказала директор департамента образования Ирина Лобода.

Каждый муниципальный район сам вправе решить, отменять занятия в образовательных учреждениях из-за морозов или нет. Информация об этом должна появиться на сайтах школ. Если уроков не будет, но ребенок пришел, для него организуют индивидуальные уроки.

Департамент образования рекомендовал отменить посещение школ:

- для учеников начальной школы – при температуре 23-25 градусов ниже ноля,

- для учеников 5-9 классов – при температуре 26-29 градусов ниже ноля,

- для старшеклассников – при температуре 30 градусов ниже ноля.