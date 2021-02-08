Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 февраля 2021 года: скончались три женщины

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 29573 (+179)

Всего выздоровлений: 27806 (+162)

Умерли: 333 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области коронавирус унес жизни еще трех женщины – 70, 67 и 58 лет. За сутки COVID-19 подтвердился у 179 ярославцев, вылечились 162 жителя региона.

В COVID-госпиталях сейчас лечатся 1259 пациентов: у 705 коронавирус подтвержден, у 554 имеются вес признаки болезни. На карантине 7778 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 14895;

Рыбинск – 3571;

Ростовский МР - 1634;

г.о. Переславль-Залесский - 1568;

Тутаевский МР - 1018;

Ярославский МР - 929;

Угличский МР - 873;

Борисоглебский МР - 833;

Гаврилов-Ямский МР – 710;

Некрасовский МР - 688;

Пошехонский МР - 600;

Рыбинский МР - 475;

Даниловский МР - 357;

Большесельский МР - 297;

Некоузский МР - 286;

Мышкинский МР - 276;

Первомайский МР - 218;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР – 150.