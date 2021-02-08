Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 февраля 2021 года: скончались три женщины

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 29573 (+179)
Всего выздоровлений: 27806 (+162)
Умерли: 333 человека (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области коронавирус унес жизни еще трех женщины – 70, 67 и 58 лет. За сутки COVID-19 подтвердился у 179 ярославцев, вылечились 162 жителя региона.
В COVID-госпиталях сейчас лечатся 1259 пациентов: у 705 коронавирус подтвержден, у 554 имеются вес признаки болезни. На карантине 7778 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 14895;
Рыбинск – 3571;
Ростовский МР - 1634;
г.о. Переславль-Залесский - 1568;
Тутаевский МР - 1018;
Ярославский МР - 929;
Угличский МР - 873;
Борисоглебский МР - 833;
Гаврилов-Ямский МР – 710;
Некрасовский МР - 688;
Пошехонский МР - 600;
Рыбинский МР - 475;
Даниловский МР - 357;
Большесельский МР - 297;
Некоузский МР - 286;
Мышкинский МР - 276;
Первомайский МР - 218;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР – 150.