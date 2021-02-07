Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 февраля 2021 года: скончались два человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 29394 (+177)

Всего выздоровлений: 27644 (+171)

Умер: 330 человека (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека: женщина и мужчина в возрасти 67 лет.

Число заболевших за сутки увеличилось на 177 ярославцев, вылечились 171. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары 1245 пациентов: 711 с подтвержденной инфекцией, 534 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими – 7804 человек.

Статистика заболевших по районам:

. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 14787;

Рыбинск – 3568;

Ростовский МР - 1634;

г. о. Переславль-Залесский - 1557;

Тутаевский МР - 1009;

Ярославский МР - 925;

Угличский МР - 867;

Борисоглебский МР - 813;

Гаврилов-Ямский МР – 710;

Некрасовский МР - 678;

Пошехонский МР - 595;

Рыбинский МР - 474;

Даниловский МР - 355;

Большесельский МР - 297;

Некоузский МР - 286;

Мышкинский МР - 276;

Первомайский МР - 218;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР - 150.