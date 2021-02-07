Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 февраля 2021 года: скончались два человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 29394 (+177)
Всего выздоровлений: 27644 (+171)
Умер: 330 человека (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека: женщина и мужчина в возрасти 67 лет.
Число заболевших за сутки увеличилось на 177 ярославцев, вылечились 171. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары 1245 пациентов: 711 с подтвержденной инфекцией, 534 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими – 7804 человек.
Статистика заболевших по районам:
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Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 14787;
Рыбинск – 3568;
Ростовский МР - 1634;
г. о. Переславль-Залесский - 1557;
Тутаевский МР - 1009;
Ярославский МР - 925;
Угличский МР - 867;
Борисоглебский МР - 813;
Гаврилов-Ямский МР – 710;
Некрасовский МР - 678;
Пошехонский МР - 595;
Рыбинский МР - 474;
Даниловский МР - 355;
Большесельский МР - 297;
Некоузский МР - 286;
Мышкинский МР - 276;
Первомайский МР - 218;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР - 150.