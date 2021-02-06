Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 февраля 2021 года: скончались четыре человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 29217 (+180)

Всего выздоровлений: 27473 (+166)

Умер: 328 человека (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще четыре человека: две женщины 69 лет и двое мужчин 65 и 48 лет.

Число заболевших за сутки увеличилось на 180 ярославцев, вылечились 166. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары 1240 пациентов: 694 с подтвержденной инфекцией, 546 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими – 7828 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 14689;

Рыбинск – 3567;

Ростовский МР - 1630;

г. о. Переславль-Залесский - 1542;

Тутаевский МР - 1002;

Ярославский МР - 918;

Угличский МР - 864;

Борисоглебский МР - 802;

Гаврилов-Ямский МР – 703;

Некрасовский МР - 672;

Пошехонский МР - 583;

Рыбинский МР - 474;

Даниловский МР - 355;

Большесельский МР - 297;

Некоузский МР - 285;

Мышкинский МР - 273;

Первомайский МР - 218;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР - 148.