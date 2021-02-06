Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 февраля 2021 года: скончались четыре человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 29217 (+180)
Всего выздоровлений: 27473 (+166)
Умер: 328 человека (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще четыре человека: две женщины 69 лет и двое мужчин 65 и 48 лет.
Число заболевших за сутки увеличилось на 180 ярославцев, вылечились 166. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары 1240 пациентов: 694 с подтвержденной инфекцией, 546 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими – 7828 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 14689;
Рыбинск – 3567;
Ростовский МР - 1630;
г. о. Переславль-Залесский - 1542;
Тутаевский МР - 1002;
Ярославский МР - 918;
Угличский МР - 864;
Борисоглебский МР - 802;
Гаврилов-Ямский МР – 703;
Некрасовский МР - 672;
Пошехонский МР - 583;
Рыбинский МР - 474;
Даниловский МР - 355;
Большесельский МР - 297;
Некоузский МР - 285;
Мышкинский МР - 273;
Первомайский МР - 218;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР - 148.