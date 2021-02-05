В Иваново росгвардейцы спасли женщину от стаи бродячих собак Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Октябрьском районе Иваново на женщину напала стая бродячих собак. Пять злых псов окружили свою жертву и не известно, чем бы все закончилось, если бы не вовремя подоспевшие сотрудники Росгвардии.

- Вечером, возвращаясь со службы, офицеры вневедомственной охраны услышали лай собак и крики о помощи, доносившиеся из сквера. Не теряя времени, росгвардейцы бросились к месту происшествия и отогнали собак от напуганной женщины. Пострадавшая не могла сама передвигаться, - рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Мужчины оказали жертве нападения доврачебную помощь и вызвали медиков.

В Иваново это уже не первый случай нападения бродячих собак на прохожих. Похожая ситуация произошла у городской больницы: озверевшие животные чуть было не вытолкнули женщину на проезжую часть.