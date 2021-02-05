Иностранец получил год за изнасилование жительницы Костромской области
Фото: Иван ВИСЛОВ
26-летний житель одной из бывших республик СССР получил год исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным в изнасиловании молодой девушки.
Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 июня прошлого года в Буе. 21-летняя девушка шла по улице и на нее напал пьяный мужчина. Жертва пыталась сопротивляться, но справиться с насильником не смогла.
- Действиями обвиняемого потерпевшей были причинены телесные повреждения, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.
Следствие и суд длились около 9 месяцев, и вот приговор оглашен. Пока не ясно, согласна ли с ним потерпевшая или посчитает, что год – слишком мягкое наказание. Возможно, обжаловать решение суда будет и осужденный.