Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 февраля 2021 года: скончались еще два ярославца

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 29037 (+183)
Всего выздоровлений: 27307 (+167)
Умерли: 324 человека (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области печальный список скончавшихся от коронавируса пополнился. По данным оперштаба, умерли еще два человека: женщина 73 лет и мужчина 69 лет. Число заболевших увеличилось на 183 человека, вылечившихся – на 167.
В COVID-госпиталях на данный момент лечение проходят 1295 пациентов. На карантине 7849 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 14583;
Рыбинск – 3563;
Ростовский МР - 1617;
г.о. Переславль-Залесский - 1528;
Тутаевский МР - 1002;
Ярославский МР - 908;
Угличский МР - 864;
Борисоглебский МР - 802;
Гаврилов-Ямский МР – 701;
Некрасовский МР - 672;
Пошехонский МР - 578;
Рыбинский МР - 472;
Даниловский МР - 345;
Большесельский МР - 297;
Некоузский МР - 276;
Мышкинский МР - 268;
Первомайский МР - 218;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР – 148.