Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 февраля 2021 года: скончались еще два ярославца

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 29037 (+183)

Всего выздоровлений: 27307 (+167)

Умерли: 324 человека (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области печальный список скончавшихся от коронавируса пополнился. По данным оперштаба, умерли еще два человека: женщина 73 лет и мужчина 69 лет. Число заболевших увеличилось на 183 человека, вылечившихся – на 167.

В COVID-госпиталях на данный момент лечение проходят 1295 пациентов. На карантине 7849 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 14583;

Рыбинск – 3563;

Ростовский МР - 1617;

г.о. Переславль-Залесский - 1528;

Тутаевский МР - 1002;

Ярославский МР - 908;

Угличский МР - 864;

Борисоглебский МР - 802;

Гаврилов-Ямский МР – 701;

Некрасовский МР - 672;

Пошехонский МР - 578;

Рыбинский МР - 472;

Даниловский МР - 345;

Большесельский МР - 297;

Некоузский МР - 276;

Мышкинский МР - 268;

Первомайский МР - 218;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР – 148.