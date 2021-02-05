В Ярославской области открылись «горячие линии» по школьному питанию: телефоны в районах

Вся информация о меню для учеников находится на сайтах школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области начали работать «горячие линии». Позвонив туда, родители школьников могут получить ответы на вопросы по питанию детей.

Примерное двухнедельное меню, согласованное с управлением регионального Роспотребнадзора, размещено на сайте каждой школы. Там же можно узнать график работы столовой и данные организатора школьного питания.

Вопросы принимают и в департаменте образования Ярославской области. Телефон 8(4852)31-43-45 работает круглосуточно в режиме автоответчика.

Телефоны «горячих линий» в районах:

- Ярославль - 40-51-00, 40-51-43, 40-51-42,

- Рыбинск - 8(4855)22-23-30, 28-23-82,

- Рыбинский район - 8(4855)22-20-07,

- Городской округ Переславль-Залесский - 8(48535)3-25-05,

- Ростов - 8(48536)7-90-60,

- Ярославский район - 8-903-822-37-19,

- Брейтово - 8(48545)2-13-48, 2-19-87,

- Мышкин - 8(48544)2-12-87,

- Борисоглебский район - 8(48539)2-12-68,

- Данилов - 8(48538)5-19-45,

- Углич - 8(48532)5-02-45,

- Некоуз - 8(48547) 2-14-35,

- Пошехонье – 8(48546)2-20-66,

- Некрасовский - 8(48531) 4-16-36,

- Первомайский - 8(48549)2-13-73,

- Большое село - 8-915-990-11-85,

- Гаврилов-Ям - 8 (48534)2-40-51, 2-42-72,

- Любим - 8(48543)2-15-52,

- Тутаев - 8(48533)2-61-60.