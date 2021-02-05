«Примкните к злу или смиритесь»: ярославцы жалуются на шум от дрифтующих машин, а гонщикам все равно

С начала года установлены 10 нарушителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле продолжают задерживать и штрафовать дрифтеров. Очередных уличных гонщиков – трое из них куролесили на Привокзальной площади и один Советской – привлекли к административной ответственности.

- С начала года установлены 10 таких нарушителей. Они привлечены к административной ответственности. Поведение дрифтеров является грубым, умышленным и публичным нарушение правил дорожного движения, которое создает реальную угрозу дорожной безопасности, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Гонщики для своего развлечения выбрали Советскую и Привокзальную площади, улицу Павлика Морозова и Мышкинский проезд – именно там задержали нарушителей. Но ярославцы, живущие рядом с «Глобусом», жалуются на шум по ночам.

- Когда-нибудь это прекратится? Каждый день гоняют. Это вам (дрифтерам – прим.ред.) кажется, что шума нет. А на самом деле очень слышно. А про лето, когда окна открыты, я вообще молчу, - пишет в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте Ирина Полухина.

Но ее комментарий любители подрифтовать на заснеженных дорогах назвали нытьем. Ярославне даже дали несколько «ценных советов», например, сделать шумоизоляцию в квартире, купить беруши или включать телевизор погромче.

- Ваш комментарий не повлияет на обстановку никак. Вам надо либо примкнуть к злу, либо смириться, - пишет пользователь No Name, который не скрывает, что участвует в заездах.

- У меня сестра напротив «Глобуса» живет. Несмотря на то, что ложится спать не раньше 12, периодически жалуется на этих дрифтеров, которые полночи шумят. Девушка пожаловалась на это, ей сказали «бери беруши, делай шумоизоляцию и т.д. Если перевести на русский, нам … что мы мешаем людям. … мы на вас хотели. Так что удивляться, что людям на них становится …, - пишет Александр Богомолов.

При этом ярославцы отметили, что оборудование площадок, на которых дрифтеры могли на законных основаниях отрабатывать свои навыки, решило бы проблему. Но площадок нет, поэтому водители выкручиваются, как могут.

- Зато эти ребята в любой экстренной ситуации, в заносе, знают что делать, а не как большинство водил тормоз нажали и глаза зажмурили. Пацаны никого не задели, ни в кого не врезались, никакой опасности не несли, зато показали какой у нас каток вместо дорог! - пишет Алексей Орлов.

А Госавтоинспекция напоминает, что за нарушения, связанные с движением во встречном направлении по дороге с односторонним движением, предусмотрена ответственность. В том числе – и лишение прав на 4-6 месяцев. А если на машине будут выявлены изменения конструкции, встанет вопрос о прекращении регистрации.