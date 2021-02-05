Андрей Головко: «Открытие» - это индивидуальный подход к каждому клиенту

Руководитель подчеркивает: банк всегда готов поддержать своих клиентов

За 2020 год произошли кардинальные изменения в экономике и потребительском поведении. Однако банковский сектор продемонстрировал устойчивость к турбулентности прошлого года, рассказывает Андрей Степанович. В частности, кредитный портфель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Ярославле по итогам 2020 года достиг 2,8 миллиарда рублей, портфель привлеченных средств - 13,2 миллиарда.

- Ушедший год называют «турбулентным». Какие особенности он принес банку и его клиентам?

- 2020-й год показал, что для всех нас наступила новая реальность. Сложившаяся в мире ситуация подтолкнула банк «Открытие», как и весь банковский сектор, к серьезным изменениям.

Мы ввели ряд банковских продуктов, которые соответствуют вызовам времени, способствуя сохранению здоровья людей, - речь идет о дистанционных сервисах. Пользуясь ими, наши клиенты смогли значительно снизить те неудобства, которые возникли в период введения ограничительных мер.

В частности, мы значительно улучшили нашу систему Клиент банк для комфортного дистанционного банковского обслуживания (рейтинги показывают, что по уровню удобства в 2020 году она стала третьей в России). Реализовали программу оснащения офисов банкоматами с функцией кэш-ин, что позволило избавиться от очередей в кассы. Развили систему дистанционной записи клиентов для их обслуживания в удобное для них время. По имеющейся у нас статистике, в период пандемии число активных пользователей дистанционного обслуживания увеличилось в 2 раза.

- Это касается как физических, так и юридических лиц?

- Абсолютно верно.

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- Какого рода поддержку банка бизнесмены региона получили в период пандемии?

- Мы ввели для юридических лиц-клиентов каникулы по рассчетно-кассовому обслуживанию. Пострадавшие отрасли смогли воспользоваться кредитными каникулами. Была упрощена реструктуризация кредитов с отсрочкой погашения на срок до 6 месяцев. Банк также принимал участие во всех мерах государственной поддержки бизнеса, а кроме того, разработал и собственные меры. Клиентам было предложено удаленное открытие счета без посещения офиса банка.

- Давайте поговорим о розничных клиентах. Какие банковские продукты были наиболее востребованы населением в 2020 году?

- Без сомнения, нужно выделить ипотеку. Люди решили не откладывать покупку жилья и воспользоваться ситуацией, когда цены росли умеренно, а ставки по ипотечным кредитам снижались. Эти обстоятельства сделали приобретение жилья как никогда доступным для широкого круга клиентов. Благодаря господдержке, ставки стали комфортными: на новостройки – 5,99% на срок до 30 лет. По семейной ипотеке – 4,7% также на срок до 30 лет.

На наш взгляд, эти госпрограммы были очень верным решением Правительства России – они помогли гражданам и в то же время поддержали различные сферы экономики в целом. Поскольку, господдержка ипотеки продлена, эта тенденция будет сохраняться.

Ипотека стала одним из самых востребованных банковских продуктов 2020 года

- Пришлось ли банку учить своих клиентов работать дистанционно?

- В последние годы уровень компьютерной грамотности населения значительно вырос, поэтому у абсолютного большинства клиентов сложностей не возникло. Специального обучения организовывать нам не пришлось, а индивидуально проконсультировать клиентов специалисты «Открытия» готовы всегда – как в дистанционном, так и в очном режиме по записи.

- Что происходило с потребительскими кредитами?

- Они оставались одним из самых популярных для населения банковских продуктов в регионе. Тем более что в 2020 году банк «Открытие» снизил по ним ставки. Вдобавок, у нас было введено очень актуальное в 2020 году безвизитное оформление кредитов.

Параллельно развивалось и направление кредитных карт – эти продукты дополняют друг друга: потребительскими продуктами люди пользуются для решения более крупных задач, а кредитными картами – в текущей каждодневной жизни.

- Что касается эффективного использования сбережений - какие инструменты и стратегии оказались более выгодными?

- Было много изменений в законодательстве, но классические депозиты по-прежнему являются для физических лиц основным инструментом сбережения средств. Для тех, кто хочет размещать свои денежные средства по более высоким ставкам, банк предлагает ряд инвестиционных продуктов с возможностью предоставления налоговых вычетов.

Широкая линейка депозитов и инвестиционных инструментов позволяет клиентам комбинировать их, выбирать для себя оптимальную стратегию.

Еще раз отмечу: мы всегда готовы помочь своим клиентам – юридическим и физическим лица. «Открытие», несмотря на свою масштабность, остается ориентированным на индивидуальный подход к каждому. Мы стремимся разрабатывать для клиентов актуальные именно для них комплексы услуг.