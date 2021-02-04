В Ярославле выступят легендарные ВИА «Самоцветы»

Фото предоставлено организатором концерта

Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», основанный в 1971 году Юрием Маликовым, быстро завоевав всесоюзную известность, признание и любовь, стал поистине «народным коллективом» благодаря созданным произведениям, таким как «Мой адрес – Советский Союз», «У деревни Крюково», «Вся жизнь впереди», «Багульник», «Там, за облаками», «Бамовский вальс», «Все, что в жизни есть у меня» и многими другими.

Группа «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова начала успешно выступать в середине 90-х. Созданная концертная программа органично сочетает в себе необычайно бережную трактовку знаменитых «самоцветовских» хитов с яркими вокальными и актерскими работами Елены Пресняковой, Александра Нефедова, Олега Слепцова и талантливыми аранжировками Георгия Власенко. Наряду с этим, группа продолжила работу над новыми произведениями, создав несколько композиций в лучших традициях жанра, таких как «Прошлогодние глаза», «Рэгтайм на Титанике», «Снег Рождества», в чем большая заслуга Владимира Петровича Преснякова.

Список песен коллектива постоянно пополняется новыми хитами и дуэтами со звездами не только Российской, но и зарубежной эстрады. Так в репертуаре появилось попурри с группой Бони М и знаменитая песня с Тони Эспозито «Калимба де луна». Записаны такие ретро хиты как Арго, Люди встречаются, желтые листья, Подмосковье, Добрые приметы, они обрели новое звучание в неповторимом сочетании всем известных шлягеров и чудесного вокала группы Самоцветы.

Концерт состоится 24 февраля в ДК Добрынина. Билеты от 800 рублей.

https://yar-show.ru/events/kontserty/via-samotsvety/