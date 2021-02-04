В Ярославской области сняли некоторые коронавирусные ограничения

Масочный режим сохраняется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области решили отказаться от некоторых ограничений, которые были введены из-за пандемии.

С 4 февраля кафе, ресторанам и прочему общепиту разрешили проводить мероприятия численностью свыше 10 человек; дети до 14 лет могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых; ряд медицинских организаций возобновляет плановый прием пациентов. При этом в области продолжает действовать масочный режим, введенный 16 мая прошлого года.

- Ряд коронавирусных ограничений, введенных перед новогодними праздниками, снимается по итогам консультации с Роспотребнадзором. Делаем это аккуратно, реагируя на любые изменения эпидемиологической ситуации, - сказал глава региона Дмитрий Миронов.