Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 февраля 2021 года: скончалась 48-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 28854 (+180)
Всего выздоровлений: 27140 (+185)
Умерли: 322 человека (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области еще одна женщина скончалась от коронавируса. Ей было 48 лет.
За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 180 человек, число вылечившихся – на 183. Госпитализировано 1365 пациентов, на карантине 7772 ярославца.
Вчера, 3 февраля, глава Ярославской области продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Он будет действовать до 17 февраля.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 14494;
Рыбинск – 3556;
Ростовский МР - 1600;
г.о. Переславль-Залесский - 1510;
Тутаевский МР - 999;
Ярославский МР - 901;
Угличский МР - 851;
Борисоглебский МР - 802;
Гаврилов-Ямский МР – 690;
Некрасовский МР - 671;
Пошехонский МР - 578;
Рыбинский МР - 472;
Даниловский МР - 332;
Большесельский МР - 293;
Некоузский МР - 276;
Мышкинский МР - 268;
Первомайский МР - 218;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР - 148.