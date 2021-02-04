Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 февраля 2021 года: скончалась 48-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 28854 (+180)

Всего выздоровлений: 27140 (+185)

Умерли: 322 человека (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области еще одна женщина скончалась от коронавируса. Ей было 48 лет.

За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 180 человек, число вылечившихся – на 183. Госпитализировано 1365 пациентов, на карантине 7772 ярославца.

Вчера, 3 февраля, глава Ярославской области продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Он будет действовать до 17 февраля.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 14494;

Рыбинск – 3556;

Ростовский МР - 1600;

г.о. Переславль-Залесский - 1510;

Тутаевский МР - 999;

Ярославский МР - 901;

Угличский МР - 851;

Борисоглебский МР - 802;

Гаврилов-Ямский МР – 690;

Некрасовский МР - 671;

Пошехонский МР - 578;

Рыбинский МР - 472;

Даниловский МР - 332;

Большесельский МР - 293;

Некоузский МР - 276;

Мышкинский МР - 268;

Первомайский МР - 218;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР - 148.