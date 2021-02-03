Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 февраля 2021 года: скончались двое мужчин

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 28674 (+184)

Всего выздоровлений: 26955 (+180)

Умер: 321 человек (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области после двухдневного перерыва вновь зарегистрированы смерти от коронавируса. Скончались двое мужчин: 53-х и 51-летний.

В COVID-госпиталях сейчас находятся 1368 пациентов: 683 с подтвержденным коронавирусом и 685 – с типичной клиникой болезни. На карантине – 7668 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 14387;

Рыбинск – 3554;

Ростовский МР - 1585;

г.о. Переславль-Залесский - 1492;

Тутаевский МР - 997;

Ярославский МР - 893;

Угличский МР - 839;

Борисоглебский МР - 799;

Гаврилов-Ямский МР – 690;

Некрасовский МР - 671;

Пошехонский МР - 576;

Рыбинский МР - 471;

Даниловский МР - 332;

Большесельский МР - 285;

Некоузский МР - 274;

Мышкинский МР - 268;

Первомайский МР - 218;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР – 148.