Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 февраля 2021 года: скончались двое мужчин

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 28674 (+184)
Всего выздоровлений: 26955 (+180)
Умер: 321 человек (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области после двухдневного перерыва вновь зарегистрированы смерти от коронавируса. Скончались двое мужчин: 53-х и 51-летний.
В COVID-госпиталях сейчас находятся 1368 пациентов: 683 с подтвержденным коронавирусом и 685 – с типичной клиникой болезни. На карантине – 7668 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 14387;
Рыбинск – 3554;
Ростовский МР - 1585;
г.о. Переславль-Залесский - 1492;
Тутаевский МР - 997;
Ярославский МР - 893;
Угличский МР - 839;
Борисоглебский МР - 799;
Гаврилов-Ямский МР – 690;
Некрасовский МР - 671;
Пошехонский МР - 576;
Рыбинский МР - 471;
Даниловский МР - 332;
Большесельский МР - 285;
Некоузский МР - 274;
Мышкинский МР - 268;
Первомайский МР - 218;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР – 148.