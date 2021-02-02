Костромич до смерти избил сокамерника из-за громко работающего телевизора

Уголовное дело передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит 25-летний житель Костромы.

ЧП произошло в СИЗО-1 летом прошлого года. Банальная причина конфликта – громко работающий телевизор, но ни один из сокамерников не хотел уступать. Началась драка, во время которой 25-летний мужчина кулаком ударил другого по голове.

- С черепно-мозговой травмой 38-летний потерпевший был госпитализирован. Через несколько дней он скончался в больнице, - рассказали с пресс-службе СКР по Костромской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».