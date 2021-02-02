Будьте внимательны к себе!

ФОТО: ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница»

Накануне этого международного дня нашим собеседником стал заместитель главного врача ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница» по медицинской части, кандидат медицинских наук, врач онколог высшей квалификационной категории, главный внештатный онколог Департамента здравоохранения Ярославской области Николай Кислов.

Онкология и пандемия

- Николай Викторович, сейчас внимание общества сфокусировано на пандемии, но и другие болезни не исчезли. Как складывается ситуация на вашем направлении?

- Да, в информационном пространстве в последний год пандемия новой коронавирусной инфекции занимает значительное место, но неинфекционные заболевания никто не отменял. Это и сердечно-сосудистая патология, которая занимает у нас первое место по смертности, и онкологические, и другие хронические заболевания. Они по-прежнему требуют, чтобы внимание к ним не снижалось.

С точки зрения онкологии Ярославская область относится к числу регионов с высоким уровнем заболеваемости. В ЦФО мы находимся на третьем месте. Это обусловлено демографией – у нас высока доля пожилого населения. Главная причина именно в этом, а не в экологической ситуации, о чем ходит много слухов. Так же заболеваемость напрямую зависит от выявляемости онкологической патологии. Кроме того, Ярославская область занимает третье место в России по уровню морфологической верификации опухолей – проще говоря, 98% диагнозов злокачественных опухолей подтверждены «под микроскопом».

- Какие изменения в вашей работе произошли в связи с пандемией?

- В плане каждодневной работы мы были вынуждены усилить противоэпидемический режим, ограничить посещения пациентов родственниками, разграничить потоки стационара, дневного стационара и поликлиники. Поскольку и наши сотрудники подвержены заболеваниям, пришлось приостанавливать и работу некоторых отделений – к счастью, на короткое время, так что плановая медицинская помощь не страдала.

Во время пандемии больница ни на день не останавливала свою работу, проводились курсы химиотерапии и лучевой терапии, выполнялись плановые операции. При этом общее правило неизменно: если пациент, ожидающий плановой операции, заражается инфекционным заболеванием или получает обострение сопутствующей патологии, то сначала необходимо справиться с этим острым состоянием. Это касается и коронавирусной инфекции.

Читатели спрашивают, врач - отвечает

- Николай Викторович, наши читатели спрашивают: как вовремя выявить онкологическое заболевание? Что должно побудить человека обратиться к специалисту?

- Необходимо соблюдать общие правила поведения: не быть излишне мнительным, но внимательно относиться к себе. Если у человека появляются стойкие признаки нарушения здоровья, то он должен не надеяться, что это «само пройдет», а обратиться за медицинской помощью.

Следует знать, что онкологическая служба по всей России организована на трех уровнях. Кроме них есть первичное звено – это врачи общей практики, терапевты и специалисты, которые первыми встречаются с пациентом. Далее –онкологическая помощь: онкологи первичных онкологических кабинетов, потом первичные онкологические отделения. Третий уровень - онкологические диспансеры или больницы (как правило, такое учреждение одно на регион регионе). К их числу относится и наша Ярославская областная клиническая онкологическая больница, выполняющая также функции диспансера.

У врачей первичного звена есть такое понятие, как «онконастроженность» - принимая пациента с определенными симптомами, они в первую очередь выясняют, не связано ли нарушение здоровья с онкологическим заболеванием. Выявить это позволяют назначаемые врачом обследования.

- Что делать человеку, который сам у себя обнаружил признаки заболевания?

- Начните с обращения в свою поликлинику, к своему терапевту или – в зависимости от вашей проблемы – к специалисту, будь то ЛОР, стоматолог, гастроэнтеролог и т.д. Врач-онколог – это специалист, к которому направляют пациента с уже установленным подозрением на заболевание или диагнозом.

Главный принцип, которым следует в любом случае руководствоваться: не бойтесь услышать диагноз об онкологическом заболевании – бойтесь услышать его слишком поздно!

В последнее время онкология относится к числу наиболее успешно развивающихся отраслей медицины, у нас есть определенные успехи, поэтому вовремя выявленная болезнь в большинстве случаев может быть побеждена.

- Многие люди говорят, что зачастую рак начинается бессимптомно и обнаруживает себя лишь на 4-й стадии…

- Нужно разграничить две группы онкологических заболеваний. Первая – это так называемые опухоли наружной локализации, которые человек не может не заметить. Медицинским работником они выявляются на обычном профосмотре. В частности, это опухоли молочной железы, полости рта, кожи, шейки матки и прямой кишки. Если такая опухоль развивается даже до 3-й стадии, значит, человек не обращает на себя внимания или игнорирует диспансеризацию и профилактические осмотры.

Вторая группа – опухоли, которые действительно часто выявляются на поздних стадиях. Вряд ли можно дать рецепт, чтобы выявить их на ранней стадии – для этого у медицины пока просто нет инструментов. К счастью, такие заболевания более редкие.

В целом нужно отметить, что существуют программы раннего выявления опухолей. У нас в России, несмотря на отсутствие программ популяционного скрининга, которые в настоящее время только разрабатываются, каждый гражданин может пройти диспансеризацию, которая включает в себя такой скрининг, – и пренебрегать ею не следует. Тем более что по закону работодатель обязан выделить работнику день для прохождения диспансеризации, которая позволяет выявлять ряд наиболее распространенных опухолей на ранней стадии.

- Существуют ли «модные», но бесполезные или даже вредные методы диагностики, от которых стоит воздержаться?

- Однозначно да. Наверное, все слышали про «онкомаркеры» - специфические белки, которые выделяются в крови пациента при существовании у него тех или иных опухолей. На самом деле значение онкомаркеров может быть определено лишь вкупе со всеми другими диагностическими методами. Сдавать их сами по себе не имеет смысла: можно лишь навредить себе, неверно интерпретируя полученные результаты. Онкомаркер – это дополнительный метод исследования для врача, а не инструмент диагностики для пациента.

- Какие заблуждения наиболее свойственны людям в отношении онкологии?

- Существует ряд устойчивых мифов. Например, что «рак нельзя трогать, потому что туда могут попасть воздух и свет, и он начнет быстрее развиваться». Или что «онкобольному нельзя есть сахар и легкоусвояемые углеводы». Никакими научными данными подобные мифы не подтверждаются. Наоборот: чтобы победить болезнь, онкологический пациент должен получать полноценное питание.

Целая группа заблуждений относится к тому, что рак можно вылечить «альтернативными» способами, «народной медициной». Например, водкой и маслом, перекисью водорода, отваром грибов и т.д. Увы, если бы все было так просто, то борьба с онкологическими заболеваниями не была бы такой сложной! Я видел пациентов, которые уходили лечиться народными методами. Но не видел, чтобы кто-то из них вернулся и сказал нам, что вылечился.

Помощь стала ближе. И лучше

- Вы уже рассказали, как устроена служба онкологии. Появляются ли в ней новшества?

- Да, недавно изменилось законодательство, и в Ярославской области появятся 4 Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) – два в Ярославле, один в Рыбинске и один в Угличе. Центры создаются при мощных лечебных учреждениях для того, чтобы ускорить обследования первичных больных и проводить курсы лекарственной терапии в условиях дневного стационара, повысив доступность медицинской помощи для населения. В ноябре прошлого года ЦАОП уже был сформирован на базе клинической больницы №9 в Ярославле.

- Современные методы диагностики и лечения – насколько активно они внедряются в Ярославской области?

- С 2019 года в России реализуется национальный проект «Здравоохранение», в который входит программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. В соответствии с нею составлена региональная программа «Онкология».

Прежде всего предусматривается переоснащение медицинских учреждений, которые оказывают специализированную помощь онкобольным. В нашей больнице за 5 лет пройдет полное техническое переоснащение. Мы уже получили 2 линейных ускорителя – лучевая терапия теперь проводится на более высоком и точном уровне. Полностью отказались от гамма-терапевтических аппаратов, в которых применялись радиоактивные элементы. Начались поставки тяжелой диагностической техники – это 2 компьютерных и магнитно-резонансный томографы, эндоскопическая техника, другая аппаратура, оборудование для проведения хирургических вмешательств. Во все это будет вложено более 1 млрд рублей.

Нужно отметить, что онкология в значительной степени развивается в сторону лекарственной терапии. В последнее время появились целые классы новых эффективных препаратов, благодаря которым пациенты с распространенными опухолевыми заболеваниями даже на 4-й стадии или с метастатическим раком могут жить до 5 и более лет. При этом повысились тарифы и, соответственно, финансирование борьбы с онкозаболеваниями со стороны ОМС. Большую помощь нам оказывает и Правительство Ярославской области – ежегодно на закупку инновационных онкологических препаратов для лечения наших пациентов дополнительно выделяются 700-800 млн рублей из регионального бюджета. Обеспеченность такими препаратами у нас одна из самых высоких в России.

Разумеется, нужно сказать и том, что сейчас у нас строится новый хирургический корпус, необходимость в котором назрела давно. Сейчас больница функционирует в приспособленных зданиях. Специализированный корпус значимо улучшит условия лечения пациентов и труда персонала, врачей и медсестер.

- Спасибо, Николай Викторович! Успешной работы вам и вашим коллегам – она очень важна для всех нас!