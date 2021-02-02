Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 февраля 2021 года: второй день без смертельных случаев

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 28490 (+183)

Всего выздоровлений: 26775 (+183)

Умерли: 319 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области второй день подряд обходится без смертей от коронавирусной инфекции. А вот число заболевших и выздоровевших держится примерно на том же уровне: сегодня, 2 февраля, их равное количество – 183 ярославцам подтвердили COVID-19 и стольких же выписали с больничного.

В больницах сейчас находятся 1436 пациентов: у 678 коронавирус подтвержден, у остальных имеются все признаки этой болезни. На карантине 7667 жителей области.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 14281;

Рыбинск – 3552;

Ростовский МР - 1584;

г.о. Переславль-Залесский - 1472;

Тутаевский МР - 990;

Ярославский МР - 886;

Угличский МР - 837;

Борисоглебский МР - 786;

Гаврилов-Ямский МР – 690;

Некрасовский МР - 667;

Пошехонский МР - 570;

Рыбинский МР - 470;

Даниловский МР - 329;

Большесельский МР - 283;

Некоузский МР - 265;

Мышкинский МР - 268;

Первомайский МР - 218;

Любимский МР - 195;

Брейтовский МР – 147.