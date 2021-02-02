Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 февраля 2021 года: второй день без смертельных случаев

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 28490 (+183)
Всего выздоровлений: 26775 (+183)
Умерли: 319 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области второй день подряд обходится без смертей от коронавирусной инфекции. А вот число заболевших и выздоровевших держится примерно на том же уровне: сегодня, 2 февраля, их равное количество – 183 ярославцам подтвердили COVID-19 и стольких же выписали с больничного.
В больницах сейчас находятся 1436 пациентов: у 678 коронавирус подтвержден, у остальных имеются все признаки этой болезни. На карантине 7667 жителей области.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 14281;
Рыбинск – 3552;
Ростовский МР - 1584;
г.о. Переславль-Залесский - 1472;
Тутаевский МР - 990;
Ярославский МР - 886;
Угличский МР - 837;
Борисоглебский МР - 786;
Гаврилов-Ямский МР – 690;
Некрасовский МР - 667;
Пошехонский МР - 570;
Рыбинский МР - 470;
Даниловский МР - 329;
Большесельский МР - 283;
Некоузский МР - 265;
Мышкинский МР - 268;
Первомайский МР - 218;
Любимский МР - 195;
Брейтовский МР – 147.