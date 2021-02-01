В Ивановской области повысили пособие на погребение Фото: Полина Вачнадзе

В Ивановской области увеличилось пособие на погребение. Сейчас оно составляет 6 424 рубля 98 копеек, сообщает региональный ОПФР.

- Получить выплату может не только родственник умершего, но и другой человек, который взял на себя организацию похорон. За выплатой нужно обратиться в течение шести месяцев со дня смерти человека. Заявитель должен иметь при себе паспорт и справку и смерти, которую выдает ЗАГС, - пояснили в ведомстве.

Также там уточнили, что пособие на погребение выдается только если скончался пенсионер, не работавший на момент смерти. Кроме этого, выплачивается и сумма пенсии, которая была недополучена умершим.

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