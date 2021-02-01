Экс-директора костромского цирка будут судить за взятку и растрату Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костроме завершили расследование громкого уголовного дела. Теперь уже бывший директор местно цирка обвиняется в получении взятки и четырех эпизодах растраты.

- По версии следствия, с 2017 по 2019 годы руководитель цирка обналичивал деньги, принадлежащие ФКП «Росгорцирк», на основании фиктивных документов направляя средства на счета индивидуальных предпринимателей. Обвиняемым растрачено более 800 тысяч рублей, то есть, причинен материальный ущерб в крупном размере, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Кроме того, следствие считает, что бывший глава костромского цирка получил взятку в 30 тысяч рублей от директора рекламного агентства. Благодаря этой сумме агентство получило договор на оказание рекламных услуг цирку.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.