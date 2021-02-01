Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 февраля 2021 года: смертей от COVID-19 сегодня нет

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 28307 (+186)

Всего выздоровлений: 26592 (+177)

Умер: 319 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области за прошедшие сутки впервые за долгое время не зарегистрировано смертей от коронавируса. Последний раз такое было 10 декабря. На данный момент в регионе госпитализировано 1433 пациента: 703 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 730 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими - 7721 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 14184;

Рыбинск – 3550;

Ростовский МР - 1566;

г.о. Переславль-Залесский - 1458;

Тутаевский МР - 989;

Ярославский МР - 873;

Угличский МР - 835;

Борисоглебский МР – 783;

Гаврилов-Ямский МР – 689;

Некрасовский МР - 659;

Пошехонский МР - 570;

Рыбинский МР - 470;

Даниловский МР - 329;

Большесельский МР - 281;

Некоузский МР - 265;

Мышкинский МР - 259;

Первомайский МР - 214;

Любимский МР - 194;

Брейтовский МР - 139.