Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 февраля 2021 года: смертей от COVID-19 сегодня нет

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 28307 (+186)
Всего выздоровлений: 26592 (+177)
Умер: 319 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области за прошедшие сутки впервые за долгое время не зарегистрировано смертей от коронавируса. Последний раз такое было 10 декабря. На данный момент в регионе госпитализировано 1433 пациента: 703 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 730 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими - 7721 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 14184;
Рыбинск – 3550;
Ростовский МР - 1566;
г.о. Переславль-Залесский - 1458;
Тутаевский МР - 989;
Ярославский МР - 873;
Угличский МР - 835;
Борисоглебский МР – 783;
Гаврилов-Ямский МР – 689;
Некрасовский МР - 659;
Пошехонский МР - 570;
Рыбинский МР - 470;
Даниловский МР - 329;
Большесельский МР - 281;
Некоузский МР - 265;
Мышкинский МР - 259;
Первомайский МР - 214;
Любимский МР - 194;
Брейтовский МР - 139.