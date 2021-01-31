Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 января 2021 года: пять человек скончались

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 28121 (+184)
Всего выздоровлений: 26415 (+181)
Умер: 319 человека (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области еще пять человек скончались от коронавируса. Умерли две женщины 63 и 60 лет, и трое мужчин 82, 80 и 79 лет.
На данный момент в регионе госпитализировано 1402 пациента: 698 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 704 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими - 7736 ярославцев.
Статистика заболевших по районам: Ярославль - 14083;
Рыбинск – 3544;
Ростовский МР - 1556;
г.о. Переславль-Залесский - 1448;
Тутаевский МР - 977;
Ярославский МР - 871;
Угличский МР - 824;
Борисоглебский МР - 776;
Гаврилов-Ямский МР – 689;
Некрасовский МР - 656;
Пошехонский МР - 570;
Рыбинский МР - 470;
Даниловский МР - 329;
Большесельский МР - 269;
Некоузский МР - 262;
Мышкинский МР - 259;
Первомайский МР - 214;
Любимский МР - 186;
Брейтовский МР - 138.