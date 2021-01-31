Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 января 2021 года: пять человек скончались

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 28121 (+184)

Всего выздоровлений: 26415 (+181)

Умер: 319 человека (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области еще пять человек скончались от коронавируса. Умерли две женщины 63 и 60 лет, и трое мужчин 82, 80 и 79 лет.

На данный момент в регионе госпитализировано 1402 пациента: 698 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 704 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими - 7736 ярославцев.

Статистика заболевших по районам: Ярославль - 14083;

Рыбинск – 3544;

Ростовский МР - 1556;

г.о. Переславль-Залесский - 1448;

Тутаевский МР - 977;

Ярославский МР - 871;

Угличский МР - 824;

Борисоглебский МР - 776;

Гаврилов-Ямский МР – 689;

Некрасовский МР - 656;

Пошехонский МР - 570;

Рыбинский МР - 470;

Даниловский МР - 329;

Большесельский МР - 269;

Некоузский МР - 262;

Мышкинский МР - 259;

Первомайский МР - 214;

Любимский МР - 186;

Брейтовский МР - 138.