Известные ярославцы выступили против присутствия подростков на несанкционированных митингах

Юрий Ваксман высказал категорически против участия подростков в митингах. ФОТО: Ярославский камерный театр

Завтра, 31 января, в Ярославле вновь пройдет несанкционированный митинг. Полиция уже предупредила об административной и даже уголовной ответственности как за организацию, так и за участие в неразрешенном шествии. Также правоохранительные органы обратились ко всем родителям с просьбой проконтролировать воскресный досуг их детей.

Против участия детей и подростков в несанкционированных мероприятиях выступили и известные ярославцы. Среди них - директор и актер Ярославского камерного театра Юрий Ваксман:

- Я очень обеспокоен всем, что происходит. Дети, меня волнуют именно дети. В 15-16 лет подростки - это люди, которые самоутверждаются. И очень хорошо этим воспользоваться, чтобы вывести их на митинги. Есть закон, и придется ребятам, полицейским, действовать в рамках этого закона. Тем более, если эти дети будут провоцировать. Вы же взрослые люди, вы понимаете, что может произойти. Любая провокация в толпе - и не дай бог... Берегите детей!