Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 января 2021 года: от COVID-19 скончались четыре человека

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 27937 (+185)
Всего выздоровлений: 26234 (+179)
Умерли: 314 человека (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
В Ярославской области две женщины 83, 64 лет и двое мужчин 67, 60 лет скончались от коронавируса. Сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 1372 пациента. На карантине – 7745.
Статистика заболевших по районам:
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Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 13980;
Рыбинск – 3544;
Ростовский МР - 1556;
г.о Переславль - Залесский - 1436;
Тутаевский МР - 977;
Ярославский МР - 871;
Угличский МР - 819;
Борисоглебский МР - 762;
Гаврилов-Ямский МР – 684;
Некрасовский МР - 653;
Пошехонский МР - 569;
Рыбинский МР - 468;
Даниловский МР - 322;
Мышкинский МР - 253;
Большесельский МР - 258;
Некоузский МР - 250;
Первомайский МР - 214;
Любимский МР - 184;
Брейтовский МР – 137.