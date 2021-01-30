Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 января 2021 года: от COVID-19 скончались четыре человека

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 27937 (+185)

Всего выздоровлений: 26234 (+179)

Умерли: 314 человека (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В Ярославской области две женщины 83, 64 лет и двое мужчин 67, 60 лет скончались от коронавируса. Сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 1372 пациента. На карантине – 7745.

Статистика заболевших по районам:

. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 13980;

Рыбинск – 3544;

Ростовский МР - 1556;

г.о Переславль - Залесский - 1436;

Тутаевский МР - 977;

Ярославский МР - 871;

Угличский МР - 819;

Борисоглебский МР - 762;

Гаврилов-Ямский МР – 684;

Некрасовский МР - 653;

Пошехонский МР - 569;

Рыбинский МР - 468;

Даниловский МР - 322;

Мышкинский МР - 253;

Большесельский МР - 258;

Некоузский МР - 250;

Первомайский МР - 214;

Любимский МР - 184;

Брейтовский МР – 137.