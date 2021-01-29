ООО «Транснефть – Балтика» провело в 2020 году 82,6 тыс. анализов проб вод, почвы и воздуха

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

За этот период в рамках производственного экологического контроля на объектах общества, расположенных в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, проведено более 82,6 тыс. анализов проб воды, почвы, воздуха.

Результаты исследований подтвердили, что производственные объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках работы по повышению уровня экологической безопасности объектов общества в 2020 году на нефтебазе «Усть–Луга» в Ленинградской области введена в эксплуатацию инновационная станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Станция работает с применением биореактора с биопленочным подвижным слоем – биочипами, более эффективна в обеспечении устойчивой очистки при изменяющихся качественно-количественных характеристиках поступающих сточных вод. Оборудование способно адаптироваться к различным условиям работы, в том числе, изменению температурных режимов, неравномерности концентрации загрязняющих веществ.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Также были проведены мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, которые проходили в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2019-2021 гг. В озеро Лимандрово в Боровичском районе Новгородской области выпущено более 2,5 тыс. мальков сига, в Угличское водохранилище в Ярославской области - около 4 тыс. мальков стерляди.

В 2020 году ликвидировано 37 несанкционированных свалок в охранных зонах линейной части магистральных трубопроводов, среди местного населения велась работа по информированию о запрещении свалок мусора и об административной ответственности за это.

Производственный экологический контроль, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, разработка нормативной документации, мониторинг работоспособности оборудования и проведение эколого-аналитического контроля являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности ООО «Транснефть – Балтика».